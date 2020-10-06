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Матадор прибыл в Англию. Эдинсон Кавани - игрок Манчестер Юнайтед
Заиграет?
"Манчестер Юнайтед" официально объявил о переходе Эдинсона Кавани.
Уругвайский форвард прибыл бесплатно и подписал однолетний контракт. В случае удачных выступлений, он будет продлен еще на сезон. По данным СМИ, Кавани будет получать десять миллионов в год.
???????????? ???????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????.— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020
Ladies and gentlemen: introducing @ECavaniOfficial...#MUFC pic.twitter.com/2tBLCdtjdL
За свою профессиональную карьеру Эдинсон отыграл 556 матчей и смог забить 334 гола.
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