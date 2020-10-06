Матадор прибыл в Англию. Эдинсон Кавани - игрок Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" официально объявил о переходе Эдинсона Кавани.

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Уругвайский форвард прибыл бесплатно и подписал однолетний контракт. В случае удачных выступлений, он будет продлен еще на сезон. По данным СМИ, Кавани будет получать десять миллионов в год.

За свою профессиональную карьеру Эдинсон отыграл 556 матчей и смог забить 334 гола.