Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО

История с поиском нового клуба для Эдинсона Кавани несколько затянулась.

Футболист покинул ПСЖ еще 1 июля и с тех пор ищет новое место работы.

По сообщениям СМИ, поиски 33-летнего форварда близки к завершению.

Футболист почти договорился о контракте с "Манчестер Юнайтед".

Но интересно и то, как спортсмен держал себя в форме во время длительного простоя.

Уругваец серьезно занялся… балетом.

С этим видом искусства игрока познакомила его девушка Жослен Бургард.

И вот все лето Эдинсон провел в Национальной школе балета у себя на родине.

Как уверяет сам футболист, дело не только в поддержании формы.

Кавани борется со стереотипами в обществе.

"Я не согласен с мнением, что каждый мальчик должен играть только в футбол. Я считаю, что девочки и мальчики должны быть свободны в своем выборе и искать то, что приносит им счастье.

У меня был невероятный опыт работы с настоящими профессионалами. Они показали мне, как правильно делать шаги и когда я увидел само действо, я был просто восхищен. Моя партнерша увлекается танцами, мы ходили на балет в Париже – нам обоим это очень понравилось", - рассказывает Эдинсон.

Остается надеяться, что занятия балетом действительно помогли нападающему сохранить форму для выступлений в АПЛ.