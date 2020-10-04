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Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Скоро он подпишет контракт с МЮ.

Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
UA-Футбол
Новина українською

История с поиском нового клуба для Эдинсона Кавани несколько затянулась.

Футболист покинул ПСЖ еще 1 июля и с тех пор ищет новое место работы.

По сообщениям СМИ, поиски 33-летнего форварда близки к завершению.

Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО - изображение 1

Футболист почти договорился о контракте с "Манчестер Юнайтед".

Но интересно и то, как спортсмен держал себя в форме во время длительного простоя.

Уругваец серьезно занялся… балетом.

Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО - изображение 2

С этим видом искусства игрока познакомила его девушка Жослен Бургард.

И вот все лето Эдинсон провел в Национальной школе балета у себя на родине.

Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО - изображение 3

Как уверяет сам футболист, дело не только в поддержании формы.

Кавани борется со стереотипами в обществе.

Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО - изображение 4

"Я не согласен с мнением, что каждый мальчик должен играть только в футбол. Я считаю, что девочки и мальчики должны быть свободны в своем выборе и искать то, что приносит им счастье.

У меня был невероятный опыт работы с настоящими профессионалами. Они показали мне, как правильно делать шаги и когда я увидел само действо, я был просто восхищен. Моя партнерша увлекается танцами, мы ходили на балет в Париже – нам обоим это очень понравилось", - рассказывает Эдинсон.

Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО - изображение 5

Остается надеяться, что занятия балетом действительно помогли нападающему сохранить форму для выступлений в АПЛ.

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В статье: Эдинсон Кавани Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед ПСЖ вТренде
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Комментарии (5)
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Kolibri (Киевоград)
04.10.2020 в 11:48
В Динамо все балерины, но ничего, борются со своими стереотипами!
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0
-1
alktus (Хмельницкий)
04.10.2020 в 10:59
Скоро: Футболист N начал долбиться в очко что бы бороться со стереотипами в футболе и поддержать геев.
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+1
-2
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Serega1111 (Киев)
04.10.2020 в 10:29
Прям как в фильме "Билли Эллиотт" про голубого мальчика, любившего балет...
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+1
-3
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
04.10.2020 в 10:35
У него баба есть, так что мимо :)
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+2
0
Yarik1978 (Саджівка)
04.10.2020 в 11:11
До речі, така що о-го-го.
0
0


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