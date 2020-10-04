Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО
Скоро он подпишет контракт с МЮ.
История с поиском нового клуба для Эдинсона Кавани несколько затянулась.
Футболист покинул ПСЖ еще 1 июля и с тех пор ищет новое место работы.
По сообщениям СМИ, поиски 33-летнего форварда близки к завершению.
Футболист почти договорился о контракте с "Манчестер Юнайтед".
Но интересно и то, как спортсмен держал себя в форме во время длительного простоя.
Уругваец серьезно занялся… балетом.
С этим видом искусства игрока познакомила его девушка Жослен Бургард.
И вот все лето Эдинсон провел в Национальной школе балета у себя на родине.
Как уверяет сам футболист, дело не только в поддержании формы.
Кавани борется со стереотипами в обществе.
"Я не согласен с мнением, что каждый мальчик должен играть только в футбол. Я считаю, что девочки и мальчики должны быть свободны в своем выборе и искать то, что приносит им счастье.
У меня был невероятный опыт работы с настоящими профессионалами. Они показали мне, как правильно делать шаги и когда я увидел само действо, я был просто восхищен. Моя партнерша увлекается танцами, мы ходили на балет в Париже – нам обоим это очень понравилось", - рассказывает Эдинсон.
Остается надеяться, что занятия балетом действительно помогли нападающему сохранить форму для выступлений в АПЛ.