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Канте намерен покинуть Челси по окончании сезона
Лэмпард не отпустил игрока на свадьбу друга
Нынешний сезон может стать последним в "Челси" для полузащитника сборной Франции Н’Голо Канте.
Как сообщает Le10sport.com со ссылкой на Le Parisien, недавно 29-летний футболист обратился к главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду с просьбой позволить ему пропустить один тренировочный день в связи с приглашением на свадьбу друга. Специалист ответил отказом, чем расстроил Н’Голо, ранее не дававшего поводов усомниться в своём уровне дисциплины.
Утверждается, что Канте задумался об уходе из "Челси", при этом рассматривая только вариант с уходом по окончании сезона, а не в зимнее трансферное окно. Хавбеком уже долгое время интересуется "Интер", однако сам француз мечтает перебраться в мадридский "Реал".
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