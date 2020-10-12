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Канте намерен покинуть Челси по окончании сезона

Англия
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Лэмпард не отпустил игрока на свадьбу друга

Канте намерен покинуть Челси по окончании сезона
Новина українською

Нынешний сезон может стать последним в "Челси" для полузащитника сборной Франции Н’Голо Канте.

Как сообщает Le10sport.com со ссылкой на Le Parisien, недавно 29-летний футболист обратился к главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду с просьбой позволить ему пропустить один тренировочный день в связи с приглашением на свадьбу друга. Специалист ответил отказом, чем расстроил Н’Голо, ранее не дававшего поводов усомниться в своём уровне дисциплины.

Утверждается, что Канте задумался об уходе из "Челси", при этом рассматривая только вариант с уходом по окончании сезона, а не в зимнее трансферное окно. Хавбеком уже долгое время интересуется "Интер", однако сам француз мечтает перебраться в мадридский "Реал".

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В статье: Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) Нголо Канте Н'Голо Канте Челси
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