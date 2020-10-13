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Шакири рассказал, почему остался в Ливерпуле

Англия
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Игрока связывали с разными клубами

Шакири рассказал, почему остался в Ливерпуле
Новина українською

Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири рассказал, почему его уход из клуба не состоялся. СМИ связывали футболиста с разными командами, но он остался на "Энфилде".

"Я думал об этом (об уходе из "Ливерпуля"), это совершенно нормально. Но, в итоге, я решил остаться. К тому же, трансферное окно уже закрыто.

После международных матчей я вернусь к тренировкам с командой и продолжу стараться хорошо выступать. Я могу это делать, что уже доказывал несколько раз, в том числе в "Ливерпуле". Сейчас это моя главная цель", – цитирует футболиста Goal.

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В статье: Ливерпуль Чердан Шакири Шердан Шакири
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