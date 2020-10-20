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Игрок Эвертона пытался украсть красную карточку у судьи, чтобы спасти партнера в матче с Ливерпулем

Англия
(1 голосов)

Француз совсем недавно покрутил позвонки украинцам в рамках спарринга

Игрок Эвертона пытался украсть красную карточку у судьи, чтобы спасти партнера в матче с Ливерпулем
Новина українською

Матч 5-го тура между "Эвертоном" и "Ливерпулем" оказался наполненным повреждениями. На первых минутах встречи вратарь "ирисок" Джордан Пикфорд нанес тяжелую травму колена игроку "красных" Вирджилу Ван Дейку, а в конце поединка Ришарлисон в грубом подкате заехал по ногам Тьяго Алькантаре.

Читайте такжеСтало известно, накажут ли Пикфорда за жуткий прыжок в ноги Ван Дейку

Фол был настолько грубым, что Майкл Оливер думал не слишком долго и решил показать бразильцу заслуженную красную карточку. Пока арбитр мешкался, защитник "Эвертона" Люка Динь отважился на сложную миссию по спасению партнера, но не справился:

"Я сделал все, что мог".

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В статье: Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Ливерпуль Тьяго Алькантара Люка Динь Ришарлисон Майкл Оливер
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Комментарии (2)
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androma (Вересневе)
20.10.2020 в 14:05
Главное не останавливаться на достигнутом а больше работать над техникой, и все получится.
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Rezerf (Чернігів)
20.10.2020 в 12:22
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