Игрок Эвертона пытался украсть красную карточку у судьи, чтобы спасти партнера в матче с Ливерпулем

Матч 5-го тура между "Эвертоном" и "Ливерпулем" оказался наполненным повреждениями. На первых минутах встречи вратарь "ирисок" Джордан Пикфорд нанес тяжелую травму колена игроку "красных" Вирджилу Ван Дейку, а в конце поединка Ришарлисон в грубом подкате заехал по ногам Тьяго Алькантаре.

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Фол был настолько грубым, что Майкл Оливер думал не слишком долго и решил показать бразильцу заслуженную красную карточку. Пока арбитр мешкался, защитник "Эвертона" Люка Динь отважился на сложную миссию по спасению партнера, но не справился: