Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сульшер уверен, что Кавани сможет дебютировать за МЮ уже на выходных
Заждались
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что Эдинсон Кавани готов к своему дебюту.
"Кавани тренируется очень усердно и я думаю, что он готов к дебюту на этих выходных. Кавани очень дотошный и хочет, чтобы все было идеально.
Его задача - поставить все галочки и только потом выйти на поле. Это признак профессионализма. Думаю, что он сможет дебютировать", - приводит слова норвежского тренера сайт "МЮ".
Читайте такжеСульшер: Кавани – настоящий профи. Таланты МЮ будут учиться у одного из лучших форвардов десятилетия
На выходных "Юнайтед" ждет встреча с "Челси".
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Цыганык: Каштру ходил под отставкой, которую отсрочил поединок с Реалом
- Зидан - все? Реал вышел на Почеттино после поражения от Шахтера
- Пике: Почему Хави, Гвардиола, Пуйоль не работают в Барселоне? Что-то пошло не так
- Заря объявила заявку на поединок с Лестером
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...