Сульшер уверен, что Кавани сможет дебютировать за МЮ уже на выходных

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что Эдинсон Кавани готов к своему дебюту.

"Кавани тренируется очень усердно и я думаю, что он готов к дебюту на этих выходных. Кавани очень дотошный и хочет, чтобы все было идеально.

Его задача - поставить все галочки и только потом выйти на поле. Это признак профессионализма. Думаю, что он сможет дебютировать", - приводит слова норвежского тренера сайт "МЮ".

На выходных "Юнайтед" ждет встреча с "Челси".