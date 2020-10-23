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Сульшер уверен, что Кавани сможет дебютировать за МЮ уже на выходных

Англия
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Сульшер уверен, что Кавани сможет дебютировать за МЮ уже на выходных
UA-Футбол
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер уверен, что Эдинсон Кавани готов к своему дебюту.

"Кавани тренируется очень усердно и я думаю, что он готов к дебюту на этих выходных. Кавани очень дотошный и хочет, чтобы все было идеально.

Его задача - поставить все галочки и только потом выйти на поле. Это признак профессионализма. Думаю, что он сможет дебютировать", - приводит слова норвежского тренера сайт "МЮ".

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На выходных "Юнайтед" ждет встреча с "Челси".

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В статье: Эдинсон Кавани Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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