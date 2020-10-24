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Глен Джонсон: Вернер станет кошмаром для Магуайра

Англия
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Экс-фулбек "пенсионеров" высказался перед матчем с МЮ

Глен Джонсон: Вернер станет кошмаром для Магуайра
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Бывший защитник "Ливерпуля", "Челси" и сборной Англии Глен Джонсон уверен, что нападающий "синих" Тимо Вернер мечтает сыграть против защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

"Будь я Тимо Вернером, я бы думал про себя: "Пожалуйста, выпустите Магуайра!" Я бы очень хотел сыграть против него. Думаю, для Магуайра это было бы абсолютным кошмаром.

Им будет сложно оставить своего капитана вне состава, он большой игрок для них. С другой стороны, после такого матча, как провел Туанзебе, я бы думал: "Почему я не играю?" — цитирует Джонсона Daily Mail.

Напомним, посреди недели в матче с "ПСЖ" в ЛЧ травмированного Магуайра в центре обороны блестяще заменил Аксель Туанзебе.

Ожидается, что Харри вернется в состав "Юнайтед" на субботний поединок АПЛ против "Челси".

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В статье: Глен Джонсон Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Тимо Вернер Харри Магуайр
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