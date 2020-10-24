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Глен Джонсон: Вернер станет кошмаром для Магуайра
Экс-фулбек "пенсионеров" высказался перед матчем с МЮ
Бывший защитник "Ливерпуля", "Челси" и сборной Англии Глен Джонсон уверен, что нападающий "синих" Тимо Вернер мечтает сыграть против защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.
"Будь я Тимо Вернером, я бы думал про себя: "Пожалуйста, выпустите Магуайра!" Я бы очень хотел сыграть против него. Думаю, для Магуайра это было бы абсолютным кошмаром.
Им будет сложно оставить своего капитана вне состава, он большой игрок для них. С другой стороны, после такого матча, как провел Туанзебе, я бы думал: "Почему я не играю?" — цитирует Джонсона Daily Mail.
Напомним, посреди недели в матче с "ПСЖ" в ЛЧ травмированного Магуайра в центре обороны блестяще заменил Аксель Туанзебе.
Ожидается, что Харри вернется в состав "Юнайтед" на субботний поединок АПЛ против "Челси".
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