Глен Джонсон: Вернер станет кошмаром для Магуайра

Бывший защитник "Ливерпуля", "Челси" и сборной Англии Глен Джонсон уверен, что нападающий "синих" Тимо Вернер мечтает сыграть против защитника "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайра.

"Будь я Тимо Вернером, я бы думал про себя: "Пожалуйста, выпустите Магуайра!" Я бы очень хотел сыграть против него. Думаю, для Магуайра это было бы абсолютным кошмаром.

Им будет сложно оставить своего капитана вне состава, он большой игрок для них. С другой стороны, после такого матча, как провел Туанзебе, я бы думал: "Почему я не играю?" — цитирует Джонсона Daily Mail.