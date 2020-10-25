  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ. Саутгемптон наносит Эвертону первое поражение в чемпионате
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ. Саутгемптон наносит Эвертону первое поражение в чемпионате

Англия
(1 голосов)

Команда Анчелотти провела самую неубедительную, блеклую и авантюрную игру в новом сезоне

АПЛ. Саутгемптон наносит Эвертону первое поражение в чемпионате
UA-Футбол
Новина українською

АПЛ. Шестой тур

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)

Саутгемптон - Эвертон 2:0

Голы: Уорд-Праус 27, Адамс 35

Саутгемптон: 1. Маккарти, 2. Уолкер-Петерс, 3. Бертран, 4. Вестергор, 35. Беднарек, 6. Ромеу, 8. Уорд-Праус, 11. Редмонд, 17. Армстронг, 9. Ингз, 10. Адамс.

Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин, 12. Динь, 13. Мина, 6. Аллан Лурейро, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 16. Дукуре, 22. Годфри, 17. Айуоби, 19. Родригес.

Удаление: Динь 72

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) "Саутгемптон"
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...