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АПЛ. Саутгемптон наносит Эвертону первое поражение в чемпионате
Команда Анчелотти провела самую неубедительную, блеклую и авантюрную игру в новом сезоне
АПЛ. Шестой тур
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)
Саутгемптон - Эвертон 2:0
Голы: Уорд-Праус 27, Адамс 35
Саутгемптон: 1. Маккарти, 2. Уолкер-Петерс, 3. Бертран, 4. Вестергор, 35. Беднарек, 6. Ромеу, 8. Уорд-Праус, 11. Редмонд, 17. Армстронг, 9. Ингз, 10. Адамс.
Эвертон: 1. Пикфорд, 5. Кин, 12. Динь, 13. Мина, 6. Аллан Лурейро, 9. Калверт-Льюин, 10. Сигурдссон, 16. Дукуре, 22. Годфри, 17. Айуоби, 19. Родригес.
Удаление: Динь 72
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