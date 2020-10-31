Моуриньо: До февраля-марта смотреть в таблицу не имеет смысла

Рулевой "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо считает, что до февраля или марта нет смысла смотреть в турнирную таблицу Премьер-Лиги.

"Убежден, в данный момент таблица не имеет особого значения. Убежден, если ты посмотришь в таблицу в феврале или марте, то сможешь получить представление о реальном положении дел в соревновании.

Взять хотя бы тот особенный сезон с особенным "Лестером". Ты мог посмотреть в таблицу в феврале или марте и увидеть, что реально представляют из себя команды. В данный момент этого нет.

У нас были волшебные результаты на выезде, но дома мы потеряли слишком много очков — очков, с которыми мы были бы на вершине, но сейчас это не цель.

Наш цель — выиграть у "Брайтона". Мы знаем, что в Премьер-Лиге возможно всякое", — цитирует Моуриньо Goal.