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Регилон: В Мадриде Бэйл боялся допустить ошибки во время разговора
Серхио на связи
Защитник лондонского "Тоттенхэма" Серхио Регилон рассказал, что валлийский вингер Гарет Бэйл некомфортно себя чувствовал в столице Испании. Цитирует Регилона Marca со ссылкой на El Chiringuito.
"Ему комфортнее в Лондоне, ведь ключевой момент – это язык. В "Тоттенхэме" он общается с партнерами свободно, а в "Реале" он боялся допустить ошибки во время разговора с ребятами. Это изменение положительно сказалось на Бэйле. Гарет даже переводил мне некоторые футбольные термины".
Напомним, 19 сентября 2020 года игрок вернулся в "Тоттенхэм" на правах годичной аренды.
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