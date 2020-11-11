Регилон: В Мадриде Бэйл боялся допустить ошибки во время разговора

Кстати, после провала Реала в последнем матче в Валенсии, многие СМИ обвиняют Зидана в том, что Хакими и Регилон не в Реале. Что касается Хакими, не знаю, а вот что касается Регилона, то пишут, что у него не сложились отношения с сыном Зидана - Лука Зидан. И папа, чтобы сыночку было комфортно, убрал из команды Регилона. Хотя у Солари тот стабильно играл и показывал достойный футбол. Это я к тому написал, что каким-то чудодейственным образом, журналисты "Уа-Футбол", находят и публикуют, так называемые скандалы в Барселоне, хотя их там нет, а вот про реальные скандалы в Реале, эти люди предпочитают молчать. Я всего лишь заполнил пустующую нишу. Не благодарите.