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Регилон: В Мадриде Бэйл боялся допустить ошибки во время разговора

Англия
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Серхио на связи

Регилон: В Мадриде Бэйл боялся допустить ошибки во время разговора
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Защитник лондонского "Тоттенхэма" Серхио Регилон рассказал, что валлийский вингер Гарет Бэйл некомфортно себя чувствовал в столице Испании. Цитирует Регилона Marca со ссылкой на El Chiringuito.

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"Ему комфортнее в Лондоне, ведь ключевой момент – это язык. В "Тоттенхэме" он общается с партнерами свободно, а в "Реале" он боялся допустить ошибки во время разговора с ребятами. Это изменение положительно сказалось на Бэйле. Гарет даже переводил мне некоторые футбольные термины".

Напомним, 19 сентября 2020 года игрок вернулся в "Тоттенхэм" на правах годичной аренды.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон) Серхио Регилон
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Источник:
Marca

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.11.2020 в 11:43
Кстати, после провала Реала в последнем матче в Валенсии, многие СМИ обвиняют Зидана в том, что Хакими и Регилон не в Реале. Что касается Хакими, не знаю, а вот что касается Регилона, то пишут, что у него не сложились отношения с сыном Зидана - Лука Зидан. И папа, чтобы сыночку было комфортно, убрал из команды Регилона. Хотя у Солари тот стабильно играл и показывал достойный футбол. Это я к тому написал, что каким-то чудодейственным образом, журналисты "Уа-Футбол", находят и публикуют, так называемые скандалы в Барселоне, хотя их там нет, а вот про реальные скандалы в Реале, эти люди предпочитают молчать. Я всего лишь заполнил пустующую нишу. Не благодарите.
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