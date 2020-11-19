Ярмоленко расторгнет контракт с Вест Хэмом и перейдет в Фенербахче - СМИ

Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко в январе переберется в турецкий "Фенербахче" как свободный агент, пишет Fotomac.

31-летний вингер не проходит в основу "Вест Хэма", и по версии источника, "Молотобойцы" согласны зимой отпустить его бесплатно, лишь бы разгрузить зарплатную ведомость. Оклад Ярмоленко турки оценивают в 3,3 млн евро до вычета налогов.

Спортивный директор "Фенербахче" Эмре Белозоглу уже контактировал с украинцем, но первые переговоры по зарплате не увенчались успехом. Fotomac, однако, уверен, что "Канарейки" повысят предложение в ближайшие дни.

В услугах Ярмоленко заинтересован лично главный тренер стамбульского гранда Эрол Булут. В украинце он видит замену Эннеру Валенсии, который разочаровал на старте сезона.

Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с 2018 года. В текущем сезоне украинец сыграл лишь 97 минут в 5 матчах АПЛ и забил два мяча в Кубке английской лиги. Его контракт с "Молотобойцами" рассчитан до лета 2022 года.