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Ярмоленко расторгнет контракт с Вест Хэмом и перейдет в Фенербахче - СМИ
Турки пишут, что все произойдет уже в январе
Лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко в январе переберется в турецкий "Фенербахче" как свободный агент, пишет Fotomac.
31-летний вингер не проходит в основу "Вест Хэма", и по версии источника, "Молотобойцы" согласны зимой отпустить его бесплатно, лишь бы разгрузить зарплатную ведомость. Оклад Ярмоленко турки оценивают в 3,3 млн евро до вычета налогов.
Спортивный директор "Фенербахче" Эмре Белозоглу уже контактировал с украинцем, но первые переговоры по зарплате не увенчались успехом. Fotomac, однако, уверен, что "Канарейки" повысят предложение в ближайшие дни.
В услугах Ярмоленко заинтересован лично главный тренер стамбульского гранда Эрол Булут. В украинце он видит замену Эннеру Валенсии, который разочаровал на старте сезона.
Андрей Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с 2018 года. В текущем сезоне украинец сыграл лишь 97 минут в 5 матчах АПЛ и забил два мяча в Кубке английской лиги. Его контракт с "Молотобойцами" рассчитан до лета 2022 года.
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