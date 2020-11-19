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Дошло до крови. Луиз ударил Себальоса по лицу на тренировке Арсенала
Конфликты в мужском коллективе случаются
Серьезная потасовка случилась на тренировке лондонского "Арсенала". Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.
По его информации, в прошлую пятницу на одной из тренировок сцепились Давид Луиз и Дани Себальос. Бразилец даже ударил полузащитника по лицу, после чего у него из носа потекла кровь.
Также Орштейн отмечает, что во вторник, когда команда снова собралась, игроки пожали друг другу руки и продолжили занятия в обычном режиме. Конфликт был исчерпан.
Exclusive: Tensions boiled over in Arsenal training Fri as Luiz hit Ceballos on nose, with scratch drawing blood. When squad returned Tue both apologised + group have continued as normal. #AFC will hope fighting spirit is channeled positively! @TheAthletic https://t.co/7JjNc5eGWh— David Ornstein (@David_Ornstein) November 19, 2020
Напомним, что Себальос принадлежит "Реалу", но до конца сезона будет выступать за "Арсенал".
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