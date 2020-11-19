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Дошло до крови. Луиз ударил Себальоса по лицу на тренировке Арсенала

Англия
(1 голосов)

Конфликты в мужском коллективе случаются

Дошло до крови. Луиз ударил Себальоса по лицу на тренировке Арсенала
UA-Футбол
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Серьезная потасовка случилась на тренировке лондонского "Арсенала". Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

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По его информации, в прошлую пятницу на одной из тренировок сцепились Давид Луиз и Дани Себальос. Бразилец даже ударил полузащитника по лицу, после чего у него из носа потекла кровь.

Также Орштейн отмечает, что во вторник, когда команда снова собралась, игроки пожали друг другу руки и продолжили занятия в обычном режиме. Конфликт был исчерпан.

Напомним, что Себальос принадлежит "Реалу", но до конца сезона будет выступать за "Арсенал".

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В статье: Арсенал Давид Луиз Даниель Себальос
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киевоград)
19.11.2020 в 20:14
Дам по лицу ему дам, воля кулакам огради от этих ран......
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