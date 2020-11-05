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Стало известно, сможет ли Артета рассчитывать на ключевого защитника команды в матче с Мольде
Микель ждет Давида
Защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз вернулся к тренировкам в общей группе коллектива. Напомним, бразильский исполнитель получил повреждение левого бедра в матче АПЛ с "Лестером" две недели назад.
Пресс-служба "канониров" сообщает, что Луиз полностью восстановился и сможет сыграть в ближайшем матче команды с "Мольде" в рамках группового этапа Лиги Европы. Игра состоится сегодня, 5 ноября, в 22:00 по киевскому времени.
Ожидается, что Калум Чемберс также вернулся к тренировкам с командой и набирает форму, Пабло Мари продолжает восстановление, а Габриэль Мартинелли только приступил к беговой работе.
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