Зинченко не попал в заявку Ман Сити на матч с Тоттенхэмом

В рамках 10-го тура АПЛ "Тоттенхэм" примет "Манчестер Сити".

Украинский защитник "горожан" Александр Зинченко не попал в заявку на этот поединок. Напомним, в матче Лиги Наций против сборной Германии 23-летний Зинченко получил ушиб бедра .

Украинец последний раз выходил на поле в составе "Ман Сити" 3-го ноября в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Олимпиакоса".

How we're setting-up at Spurs! ????



XI | Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodrigo, De Bruyne (C), Mahrez, Bernardo, Torres, Jesus



SUBS | Steffen, Stones, Sterling, Gundogan, Aguero, Foden, Garcia



