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Бьелса: Точность не была нашей лучшей стороной в матче с Арсеналом

Англия
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Наставник "Лидса" подвел итоги ничьи с "канонирами"

Бьелса: Точность не была нашей лучшей стороной в матче с Арсеналом
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Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса прокомментировал ничью с лондонским "Арсеналом" в матче 9-го тура АПЛ.

"Мы могли выиграть этот матч. Команда сыграла приемлемо, мы хорошо действовали при игре в равных составах. Получив численное преимущество, мы действовали более опасно. Это было стабильное и целостное выступление во всех компонентах.

Мы не реализовали много моментов, хотя подходили к воротам "Арсенала" разными способами. Думаю, мы трижды попали в штангу. Точность не была нашей лучшей стороной. Играть против десятерых не сложнее, а проще", – рассказал Бьелса.

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В статье: Марсело Бьелса Арсенал (Лондон) АПЛ Лидс
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Источник:
BBC

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