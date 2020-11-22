Бьелса: Точность не была нашей лучшей стороной в матче с Арсеналом

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса прокомментировал ничью с лондонским "Арсеналом" в матче 9-го тура АПЛ.

"Мы могли выиграть этот матч. Команда сыграла приемлемо, мы хорошо действовали при игре в равных составах. Получив численное преимущество, мы действовали более опасно. Это было стабильное и целостное выступление во всех компонентах.

Мы не реализовали много моментов, хотя подходили к воротам "Арсенала" разными способами. Думаю, мы трижды попали в штангу. Точность не была нашей лучшей стороной. Играть против десятерых не сложнее, а проще", – рассказал Бьелса.