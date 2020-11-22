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Бьелса: Точность не была нашей лучшей стороной в матче с Арсеналом
Наставник "Лидса" подвел итоги ничьи с "канонирами"
Главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса прокомментировал
"Мы могли выиграть этот матч. Команда сыграла приемлемо, мы хорошо действовали при игре в равных составах. Получив численное преимущество, мы действовали более опасно. Это было стабильное и целостное выступление во всех компонентах.
Мы не реализовали много моментов, хотя подходили к воротам "Арсенала" разными способами. Думаю, мы трижды попали в штангу. Точность не была нашей лучшей стороной. Играть против десятерых не сложнее, а проще", – рассказал Бьелса.
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