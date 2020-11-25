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Кристал Пэлас может продать одного из своих защитников в Аякс
Голландец не хочет оставаться в Англии
Защитник "Кристал Пэлас" Патрик ван Анхолт может стать игроком "Аякса", пишет Football Insider.
По данным источника, 30-летний голландец не планирует оставаться в Англии и продлевать контракт, который истекает летом следующего года. Одним из вариантов продолжения карьеры считается "Аякс", который покинет защитник Николас Тальяфико.
В нынешнем сезоне АПЛ ван Анхолт провел 4 матча.
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