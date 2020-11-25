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Кристал Пэлас может продать одного из своих защитников в Аякс

Англия
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Голландец не хочет оставаться в Англии

Кристал Пэлас может продать одного из своих защитников в Аякс
Новина українською

Защитник "Кристал Пэлас" Патрик ван Анхолт может стать игроком "Аякса", пишет Football Insider.

По данным источника, 30-летний голландец не планирует оставаться в Англии и продлевать контракт, который истекает летом следующего года. Одним из вариантов продолжения карьеры считается "Аякс", который покинет защитник Николас Тальяфико.

В нынешнем сезоне АПЛ ван Анхолт провел 4 матча.

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В статье: Кристал Пэлас (Лондон) Патрик Ван Анхольт Кристал Пэлас
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