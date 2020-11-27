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В Англии не приживается. Ван де Бек может покинуть МЮ, проведя в клубе лишь полгода

Англия
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Чемпион Италии следит за ситуацией

В Англии не приживается. Ван де Бек может покинуть МЮ, проведя в клубе лишь полгода
UA-Футбол
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В прошедшее трансферное окно "МЮ" удалось опередить конкурентов и подписать из "Аякса" Донни ван де Бека. Однако пробыть в Англии он может не очень долго.

CalcioMercato уверяет, что уже зимой он может отправиться в Серию А. "Ювентус" готовит предложение по аренде хавбека, в котором будет прописано право выкупа. Приблизительная сумма - 35 миллионов евро.

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Пирло еще летом хотел подписать Донни, но "зебры" гонку проиграли. В этом сезоне ван де Бек выходил на поле 12 матчей, но лишь дважды появлялся в основном составе.

Также напомним, что ранее "Ювентус" хотел подписать Поля Погба.

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В статье: Ювентус (Турин) Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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