В Англии не приживается. Ван де Бек может покинуть МЮ, проведя в клубе лишь полгода

В прошедшее трансферное окно "МЮ" удалось опередить конкурентов и подписать из "Аякса" Донни ван де Бека. Однако пробыть в Англии он может не очень долго.

CalcioMercato уверяет, что уже зимой он может отправиться в Серию А. "Ювентус" готовит предложение по аренде хавбека, в котором будет прописано право выкупа. Приблизительная сумма - 35 миллионов евро.

Пирло еще летом хотел подписать Донни, но "зебры" гонку проиграли. В этом сезоне ван де Бек выходил на поле 12 матчей, но лишь дважды появлялся в основном составе.

Также напомним, что ранее "Ювентус" хотел подписать Поля Погба.