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Клопп: Хочу сохранить Вейналдума, но пока ничего не решено
Наставник высказался о будущем хавбека
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выразил желание сохранить в команде Джорджиньо Вейналдума.
Контракт 30-летнего нидерландца с "красными" истекает в конце сезона. Ранее им интересовалась "Барселона", которую возглавляет его бывший тренер по сборной Рональд Куман.
"Я был бы рад, если бы он остался у нас. Я доволен Джини, вы можете в этом убедиться, посмотрев на наши стартовые составы.
Он всегда выглядел здорово, поэтому так часто попадал в состав. И к тому же он выходил на многих позициях. Он в хорошей форме, добавить тут больше нечего.
Пока еще ничего не решено. Я настроен позитивно", – сказал Клопп Goal.
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