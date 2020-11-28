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Гвардиола о разгроме Бернли: Было важно вернуться на победную тропу в АПЛ
Наставник "горожан" подвел итоги победы над "Бернли"
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Было важно вернуться на победную тропу в АПЛ. Мы проводим много матчей, так что отыграть 90 минут на хорошем уровне нелегко. Но также всегда есть и над чем поработать.
У нас есть три дня, и затем будет новый матч. Нам нужно полноценно подготовиться. Колено Агуэро опухло. Надеюсь, завтра он сможет вернуться к тренировкам", – рассказал испанец.
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Источник:BBC
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