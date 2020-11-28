Гвардиола о разгроме Бернли: Было важно вернуться на победную тропу в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над "Бернли" в матче 10-го тура АПЛ.

"Было важно вернуться на победную тропу в АПЛ. Мы проводим много матчей, так что отыграть 90 минут на хорошем уровне нелегко. Но также всегда есть и над чем поработать.