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Гвардиола о разгроме Бернли: Было важно вернуться на победную тропу в АПЛ

Англия
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Наставник "горожан" подвел итоги победы над "Бернли"

Гвардиола о разгроме Бернли: Было важно вернуться на победную тропу в АПЛ
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал разгромную победу над "Бернли" в матче 10-го тура АПЛ.

"Было важно вернуться на победную тропу в АПЛ. Мы проводим много матчей, так что отыграть 90 минут на хорошем уровне нелегко. Но также всегда есть и над чем поработать.

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У нас есть три дня, и затем будет новый матч. Нам нужно полноценно подготовиться. Колено Агуэро опухло. Надеюсь, завтра он сможет вернуться к тренировкам", – рассказал испанец.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Бернли Пеп Гвардиола
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Источник:
BBC

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