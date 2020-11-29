Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 2:3. Когда достаточно сыграть только в одном из таймов
Подопечные Сульшера провалили первый тайм, но совершили великолепный камбэк во втором
АПЛ. Десятый тур
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 2:3
Голы: Беднарек 23, Уорд-Праус 33 - Фернандеш 60, Кавани 74, Кавани 90+3
Саутгемптон: 1. Маккарти А., 2. Уолкер-Петерс, 3. Бертран, 4. Вестергор, 35. Беднарек, 6. Ромеу, 8. Уорд-Праус, 12. Дженепо, 17. Армстронг, 10. Адамс, 32. Уолкотт.
Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа (Хендерсон 46), 2. Линделеф, 5. Магуайр, 27. Теллес (Уильямс 74), 18. Фернандеш, 26. Гринвуд (Кавани 46), 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 34. ван де Беек, 17. Фред, 10. Рашфорд.
Предупреждения: Уорд-Праус 16
Популярное сейчас
- Заря подтягивается к еврозоне. Турнирная таблица УПЛ 2020/21
- Барселона - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Тайсон - Джонс: Комментарии обоих бойцов после поединка
- Брайтон - Ливерпуль 1:1. Драматичный матч с непредсказуемой развязкой
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО