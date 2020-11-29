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АПЛ. Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 2:3. Когда достаточно сыграть только в одном из таймов

Англия
(1 голосов)

Подопечные Сульшера провалили первый тайм, но совершили великолепный камбэк во втором

АПЛ. Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 2:3. Когда достаточно сыграть только в одном из таймов
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АПЛ. Десятый тур

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)
Главный судья: Джонатан Мосс (Лидс)

Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 2:3

Голы: Беднарек 23, Уорд-Праус 33 - Фернандеш 60, Кавани 74, Кавани 90+3

Саутгемптон: 1. Маккарти А., 2. Уолкер-Петерс, 3. Бертран, 4. Вестергор, 35. Беднарек, 6. Ромеу, 8. Уорд-Праус, 12. Дженепо, 17. Армстронг, 10. Адамс, 32. Уолкотт.

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа (Хендерсон 46), 2. Линделеф, 5. Магуайр, 27. Теллес (Уильямс 74), 18. Фернандеш, 26. Гринвуд (Кавани 46), 29. Ван-Биссака, 31. Матич, 34. ван де Беек, 17. Фред, 10. Рашфорд.

Предупреждения: Уорд-Праус 16

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В статье: Оле Гуннар Сульшер "Саутгемптон" Манчестер Юнайтед
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