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АПЛ. Лестер проигрывает Фулхэму. Следующий матч лис с Зарей

Англия
(1 голосов)

Луганчанам много чего можно взять на заметку по этой игре

АПЛ. Лестер проигрывает Фулхэму. Следующий матч лис с Зарей
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АПЛ. Десятый тур

Стадион: Кинг Пауэр (Лестер)

Лестер - Фулхэм 1:2

Голы: Барнс 86 - Лукман 30, Кавалейру 37

Лестер: 1. Шмейхель, 2. Джастин, 6. Эванс, 28. Фукс, 3. Фофана, 33. Томас, 8. Тилеманс, 24. Менди, 10. Мэддисон, 26. Прат, 9. Варди.

Фулхэм: 1. Ареола, 5. Андерсен, 16. Адарабиойо, 34. Айна, 33. Робинсон, 14. Райд, 15. Лофтус-Чик, 21. Рид, 29. Замбо-Ангисса, 17. Кавалейру, 19. Лукман.

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В статье: Брендан Роджерс Фулхэм (Лондон) Лестер Сити
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