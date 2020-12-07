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Хорошо, что Варди не играл против Зари. Шеффилд Юнайтед - Лестер 1:2. Видео обзор матча

Англия
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Смотреть видео голов и обзор матча Шеффилд Юнайтед - Лестер, чемпионат Англии, 6 декабря 2020

Хорошо, что Варди не играл против Зари. Шеффилд Юнайтед - Лестер 1:2. Видео обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Шеффилд Юнайтед - Лестер, которые встречались в 11-м туре английской Премьер-лиги. Лисы владели ощутимым преимуществом, дважды после их ударов мяч попадал в штангу, но победа получилась довольно натужной. Счет 1:1 держался до 90-й минуты, пока Джейми Варди не реализовал выход один на один. Для 33-летнего форварда это девятый гол в текущем чемпионате! Лестер вышел на четвертое место по итогам тура.

Английская Премьер-лига. 11-й тур
Шеффилд Юнайтед - Лестер 1:2
Голы: МакБерни 26 - Перес 24 Варди 90

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В статье: Шеффилд Юнайтед Джейми Варди Лестер Сити
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