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Алиссон и Окслейд-Чемберлен вернулись к полноценным тренировкам

Англия
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Лазарет Ливерпуля уменьшается

Алиссон и Окслейд-Чемберлен вернулись к полноценным тренировкам
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Голкипер "мерсисайдцев" Алиссон и полузащитник Алекс Окслейд-Чеммберлен снова тренируются в общей группе "Ливерпуля". Об этом сообщает The Athletic.

Бразилец пропустил три последних поединка своей команды. Вместо него в воротах играл Каоймин Келлехер. Ирландец за 270 мин пропустил один гол. Всего на счету Алиссона 12 игр и 11 пропущенных мячей в этом сезоне. А вот Окслейд-Чемберлен на поле не появлялся еще с июля этого года. На предсезонной подготовке игрок получил травму колена на тренировке. С тех пор он пропустил 20 матчей команды.

Следующую игру "Ливерпуль" проведет в воскресенье, 13 декабря, против "Фулхэма" в Лондоне. Начало матча в 18:30. "Мерсисайдцы" делят первую позицию с "Тоттенхэмом" после 11-ти туров АПЛ. Уже в среду эти две команды смогут провести личный поединок и решить кто же заслуживает возглавлять таблицу на данный момент.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Алиссон Бекер
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Источник:
The Athletic

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