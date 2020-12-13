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Кристал Пэлас - Тоттенхэм 1:1. Ничья имени Гуайта
Голкипер "орлов" стал героем встречи, но "шпоры" сами виноваты в упущенной победе
Главный вопрос, который сам собой возник после финального свистка - почему команда Моуриньо отдала инициативу сопернику и не сделала счет более комфортным? Ответ, на самом деле, прост, Жозе откровенно игнорирует старое доброе правило, что лучшая оборона - это атака. Столько уже осторожных побед было у "Тоттенхэма" в этом сезоне, что рано или поздно кто-то должен был наказать "Хотспур". "Кристал Пэлас" хотел отыграться, сражался до последнего, заслужил на ничью и воспользовался тактической ошибкой соперника.
"Шпоры" хорошо начали игру, заметно выделялись Кейн, Орье, Ндомбеле, как всегда выверенные передачи раздавал Сон Мин, появлялись возможности для ударов у гостей, хозяев спасал Гуайта. Хотя у голкипера "орлов" все еще было впереди, свои решающие сейвы он сделает на последних минутах.
Забила первый гол сладкая парочка "Тоттенхэма" - Мин скинул мяч Кейну, который пробил, невероятно закрутив мяч. Гуайта оказался неспособным отбить этот удар. Затем был еще хороший момент с участием Ндомбеле, но постепенно подопечные Моуриньо отдали инициативу, стали играть от обороны, очень редко проводили хорошие контратаки.
А "орлы" наоборот нарастили давление, завелись и начали создавать свои опасные моменты. После удара Эзе каркас ворот спас "шпоры", во втором тайме классные удары наносили Шлупп и Бентеке, также старался Заха, немного не хватало "Кристал Пэласу". И все же отыгрались хозяева после стандартного положения. Эзе со штрафного пробил, Льорис отбил мяч перед собой и Шлупп с двух метров переправил снаряд в цель.
"Тоттенхэм" опомнился, но оказалось слишком поздно. Дэвис попал в перекладину, потом Кейн пробивал с близкого расстояния, и Дайер стрелял очень опасно - Гуайта не ошибался. На кураже вратарь потянул все сложнейшие удары. "Хотспур" довольствуется ничьей, набирает одно очко и ждет результат матча "Фулхэм" - "Ливерпуль". Мерсисайдцы имеют все возможности обойти в этом туре лондонскую команду.
АПЛ. 12-й тур
Стадион: Селхерст Парк (Лондон)
Главный судья: Кевин Френд (Лестершир)
Кристал Пэлас - Тоттенхэм Хотспур 1:1
Голы: Шлупп 82 - Кейн 24
Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 3. Ван Аанхольт, 8. Куяте, 15. Шлупп, 17. Клайн, 24. Кэхилл, 4. Миливоевич (Ридевалд 74), 11. Заха, 18. Макартур, 25. Эзе (Таунсенд 90), 20. Бентеке.
Тоттенхэм: 1. Льорис, 3. Регилон (Дэвис 85), 4. Алдервейрелд, 15. Дайер, 24. Орье, 5. Хейбьерг, 17. Сиссоко, 28. Ндомбеле (Ло Чельсо 67), 7. Сон Мин, 10. Кейн, 23. Бергвейн (Алли 85).
Предупреждения: Миливоевич 20 - Сиссоко 38
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