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Билич отреагировал на увольнение с Вест Бромвича

Англия
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Тренер расстроен, что покинул английский клуб

Билич отреагировал на увольнение с Вест Бромвича
Новина українською

Хорватский тренер Славен Билич прокомментировал собственное увольнение из "Вест Бромвич Альбион".

"Я очень разочарован уходом из ВБА. Для меня было большой честью работать в таком уникальном клубе. Я делал это с максимальной отдачей и искренностью.

Хотел бы официально выразить искреннюю благодарность всем игрокам, моему трудолюбивому тренерскому штабу и нашему преданному делу персоналу. Я невероятно горжусь тем, что мы смогли выйти в Премьер-лигу.

Было очень жаль, что в момент нашего выхода и начала выступлений в Премьер-лиге с нами не было наших болельщиков. В этот действительно трудный год для многих эти особые фанаты стояли рядом с нами на протяжении всего этого", — цитирует Билича Sky Sports.

Напомним, Билич был уволен из "ВБА" после того, как его подопечные сыграли вничью с "Манчестер Сити" — 1:1. На его место был назначен Сэм Эллардайс.

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В статье: Славен Билич Вест Бромвич Альбион
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