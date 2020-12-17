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Билич отреагировал на увольнение с Вест Бромвича
Тренер расстроен, что покинул английский клуб
Хорватский тренер Славен Билич прокомментировал собственное увольнение из "Вест Бромвич Альбион".
"Я очень разочарован уходом из ВБА. Для меня было большой честью работать в таком уникальном клубе. Я делал это с максимальной отдачей и искренностью.
Хотел бы официально выразить искреннюю благодарность всем игрокам, моему трудолюбивому тренерскому штабу и нашему преданному делу персоналу. Я невероятно горжусь тем, что мы смогли выйти в Премьер-лигу.
Было очень жаль, что в момент нашего выхода и начала выступлений в Премьер-лиге с нами не было наших болельщиков. В этот действительно трудный год для многих эти особые фанаты стояли рядом с нами на протяжении всего этого", — цитирует Билича Sky Sports.
Напомним, Билич был уволен из "ВБА" после того, как его подопечные сыграли вничью с "Манчестер Сити" — 1:1. На его место был назначен Сэм Эллардайс.
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