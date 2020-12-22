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Наставник Вулверхэмптона про арбитра Мэйсона: Он портит ход игры и отвлекает

Англия
(1 голосов)

Заслуженная критика после проигранного матча?

Наставник Вулверхэмптона про арбитра Мэйсона: Он портит ход игры и отвлекает
Новина українською

Главный тренер "Вулверхэмптона" Нуну Эшпириту Санту прошелся по арбитру Ли Мэйсону после поражения от "Бернли" 1:2.

- Ли Мэйсон недостаточно хорош для того, чтобы судит. Вот и все. Дело не в каких-то важных или решающих моментах матча. Проблема в том, как он управляет игрой. То, как он ведет себя с игроками. Большинство команд и игроков теряют концентрацию, потому что они всегда спорят с его решениями.

Ему нужно поработать над собой, потому что игра требует хорошего судейства и хорошего контроля, чтобы игроки могли показывать себя на поле.

Это его работа. Он должен добавить, все просто. Ему нужно стать лучше. Он отвлекает внимание, а не помогает. Он портит ход игры, – цитирует Санту ВВС.

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В статье: Вулверхэмптон Нуну Эшпириту Санту
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