МЮ - новый лидер, Ман Сити в одном балле от Ливерпуля. Турнирная таблица АПЛ 2020/21

Я бы даже сказал, что ДВЕ команды из Ливерпуля возглавляют турнирную таблицу :). Когда такое было в последний раз - наверное вот сходу никто и не ответит :). Но расслабляться мерсисайдцам не приходится - уже сегодня-завтра ОБЕ команды из Манчестера могут синхронно обойти Эвертон и выйти на 2-3 места. А там уже и до печени Ливера совсем немного останется :). Тем более что у манкунианцев еще и по матчу в запасе в сравнении со скаузерами.