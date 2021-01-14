Англия
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МЮ - новый лидер, Ман Сити в одном балле от Ливерпуля. Турнирная таблица АПЛ 2020/21
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"Манчестер Сити" воспользовался своим шансом улучшить турнирное положение, обыграв "Брайтон". Сейчас у "горожан" есть ещё один матч в запасе, победа в котором позволяет рассчитывать на прыжок даже на второе место. "Тоттенхэм" неожиданно оступился, поэтому отставание от лидеров "шпоры" сократили лишь на один балл.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Юнайтед"
|17
|11
|3
|3
|34-24
|+10
|36
|2
|"Ливерпуль"
|17
|9
|6
|2
|37-21
|+16
|33
|3
|"Манчестер Сити"
|16
|9
|5
|2
|25-13
|+12
|32
|4
|"Лестер Сити"
|17
|10
|2
|5
|31-21
|+10
|32
|5
|Эвертон
|17
|10
|2
|5
|28-21
|+7
|32
|6
|"Тоттенхэм"
|17
|8
|6
|3
|30-16
|+14
|30
|7
|"Саутгемптон"
|17
|8
|5
|4
|26-19
|+7
|29
|8
|"Астон Вилла"
|15
|8
|2
|5
|29-16
|+13
|26
|9
|"Челси"
|17
|7
|5
|5
|32-21
|+11
|26
|10
|"Вест Хэм Юнайтед"
|17
|7
|5
|5
|24-21
|+3
|26
|11
|"Арсенал"
|17
|7
|2
|8
|20-19
|+1
|23
|12
|"Лидс Юнайтед"
|17
|7
|2
|8
|30-33
|-3
|23
|13
|"Кристал Пэлас"
|17
|6
|4
|7
|22-29
|-7
|22
|14
|"Вулверхэмптон"
|18
|6
|4
|8
|19-26
|-7
|22
|15
|"Ньюкасл"
|17
|5
|4
|8
|18-27
|-9
|19
|16
|"Бернли"
|16
|4
|4
|8
|9-21
|-12
|16
|17
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|18
|2
|8
|8
|21-29
|-8
|14
|18
|"Фулхэм"
|16
|2
|6
|8
|14-24
|-10
|12
|19
|"Вест Бромвич Альбион"
|17
|1
|5
|11
|11-39
|-28
|8
|20
|"Шеффилд Юнайтед"
|18
|1
|2
|15
|9-29
|-20
|5
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Комментарии (23)
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Барселиниус (землянин)
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Astor Astor (Одесса)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.01.2021 в 14:56
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13.01.2021 в 14:57
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Барселиниус (землянин)
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Kolibri (Киевоград)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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мы за динамо (киев)
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victor1306 (Мадрид)
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