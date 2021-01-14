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МЮ - новый лидер, Ман Сити в одном балле от Ливерпуля. Турнирная таблица АПЛ 2020/21

Англия
(5 голосов)

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МЮ - новый лидер, Ман Сити в одном балле от Ливерпуля. Турнирная таблица АПЛ 2020/21
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"Манчестер Сити" воспользовался своим шансом улучшить турнирное положение, обыграв "Брайтон". Сейчас у "горожан" есть ещё один матч в запасе, победа в котором позволяет рассчитывать на прыжок даже на второе место. "Тоттенхэм" неожиданно оступился, поэтому отставание от лидеров "шпоры" сократили лишь на один балл.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Юнайтед" 17 11 3 3 34-24 +10 36
2 "Ливерпуль" 17 9 6 2 37-21 +16 33
3 "Манчестер Сити" 16 9 5 2 25-13 +12 32
4 "Лестер Сити" 17 10 2 5 31-21 +10 32
5 Эвертон 17 10 2 5 28-21 +7 32
6 "Тоттенхэм" 17 8 6 3 30-16 +14 30
7 "Саутгемптон" 17 8 5 4 26-19 +7 29
8 "Астон Вилла" 15 8 2 5 29-16 +13 26
9 "Челси" 17 7 5 5 32-21 +11 26
10 "Вест Хэм Юнайтед" 17 7 5 5 24-21 +3 26
11 "Арсенал" 17 7 2 8 20-19 +1 23
12 "Лидс Юнайтед" 17 7 2 8 30-33 -3 23
13 "Кристал Пэлас" 17 6 4 7 22-29 -7 22
14 "Вулверхэмптон" 18 6 4 8 19-26 -7 22
15 "Ньюкасл" 17 5 4 8 18-27 -9 19
16 "Бернли" 16 4 4 8 9-21 -12 16
17 "Брайтон энд Хоув Альбион" 18 2 8 8 21-29 -8 14
18 "Фулхэм" 16 2 6 8 14-24 -10 12
19 "Вест Бромвич Альбион" 17 1 5 11 11-39 -28 8
20 "Шеффилд Юнайтед" 18 1 2 15 9-29 -20 5
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В статье: Арсенал (Лондон) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед "Лестер Сити"
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(5 голосов)
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Комментарии (23)
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Барселиниус (землянин)
13.01.2021 в 19:25
МЮ - это СИЛА!
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0
0
Astor Astor (Одесса)
13.01.2021 в 11:27
То, что я писал пару недель назад - когда таблицу возглавляли 2 клуба из Ливерпуля. Что совсем скоро их могут обойти два клуба из Манчестера :)). Один уже обошел, ждем Сити :)). Сейчас глорики Ливера наминусуют, болезные :)).
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+2
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
13.01.2021 в 14:56
Тебя минусуют потому что лишнехромосомный Окурок и твое мнение здесь всем пофиг
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+2
-1
Dr. House (Подолье)
13.01.2021 в 14:57
А чё, я этому однобороздному плюс поставил, пусть из лаптей от радости выпрыгивает)))
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
13.01.2021 в 19:22
На тебе, полубороздный, минус, огорчись.
0
0
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Kolibri (Киевоград)
13.01.2021 в 09:01
Это Англия!
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+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
05.01.2021 в 20:22
Дьяволы вперёд! Бейте драконов! Загоните их в страну драконью!
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+1
0
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Alex7Chapman (Кропивницький)
13.01.2021 в 11:49
Хто за МЮ Red Devils the best english football team!!!
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0
0
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Барселиниус (землянин)
13.01.2021 в 19:28
МU - the BEST!!!
0
0
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Барселиниус (землянин)
02.01.2021 в 14:05
Никто не надеялся на МЮ и вот опять.
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+1
-5
Мистер Блин (Хмельницкий)
02.01.2021 в 14:23
спілкуйся 'правильно'!.. зліва про пацюків розказуєш, а тут же справа сам звиздиш по-кремлівськи!.. або змінюй своє ставлення до проблеми, або закінчуй вже цей новорічний марафон, здоровіший будеш!
Ответить
+4
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
02.01.2021 в 16:01
Хм.. Такой ник, а шуток не понимает.
+1
-5
avatar
Барселиниус (землянин)
02.01.2021 в 13:57
Друзі, на нашому форумі завівся кремлівський пацюк, начебто з Вінниці. Замість зате, він пише зато. Ганьба! На палю його! Слава Україні! Навіки слава! Смерть її ворогам!
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+1
-10
мы за динамо (киев)
31.12.2020 в 13:18
мю зробив сенсацію. принаймні для мене. хоча це лише те що від них завжди вимагається. з поверненням.
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+2
-3
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victor1306 (Мадрид)
28.12.2020 в 18:45
От вам і графство Мерсисайд :)
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+1
-2
Astor Astor (Одесса)
28.12.2020 в 04:11
Я бы даже сказал, что ДВЕ команды из Ливерпуля возглавляют турнирную таблицу :). Когда такое было в последний раз - наверное вот сходу никто и не ответит :). Но расслабляться мерсисайдцам не приходится - уже сегодня-завтра ОБЕ команды из Манчестера могут синхронно обойти Эвертон и выйти на 2-3 места. А там уже и до печени Ливера совсем немного останется :). Тем более что у манкунианцев еще и по матчу в запасе в сравнении со скаузерами.
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+1
-7
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Барселиниус (землянин)
02.01.2021 в 13:47
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+1
-7
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
28.12.2020 в 00:09
В Лівера одна поразка, але зато яка!)))
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+7
-4
vlotko (Броди)
27.12.2020 в 20:52
Швидше треба спитати, як Арсенал опинився на 15 позиції?
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+4
-2
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Alex_ForzaMilan (Київ)
26.12.2020 в 22:57
А Астон-Вілла як потрапила на 5-те місце?
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+2
-3
skopa (Харьков)
27.12.2020 в 21:05
Вообще, по потерянным АВ на втором.И в ее составе лучший на сегодня плеймейкер АПЛ...
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+2
-4
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Барселиниус (землянин)
02.01.2021 в 13:49
+1
-5
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Alex7Chapman (Кропивницький)
28.12.2020 в 21:43
Астон Вілла повертається на рівень сезонів 2007-2010 коли на чолі з Мартіном О'Нілом віллани щосезону фінішували у зоні КУЄФА/ЛЄ, займаючи 5-6 місця на пару з Евертоном і до появи потужного МанСіті (на арабських нафтодоларах), претендували на 4 місце (квал. ЛЧ), особливо сезон 2008-2009 (Арсенал Венгера ледве обігнав бірмінгемський клуб), от та Астон Вілла у складі Ешлі Янга, Габріеля Агбонлахора, Джона Карью, Джеймса Мілнера, Стіляна Петрова реально вражала якісною грою я тільки обома руками за, аби Астон Вілла у цьому сезоні нав'язала і ВИГРАЛА боротьбу за чемпіонство АПЛ Ліверпулю (на МанСіті сподіватися схоже вже не варто)
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+2
-3


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