Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Лидеры Арсенала настаивают на возвращении Озила в состав команды
Месут в этом сезоне не сыграл ни единой минуты
В "Арсенале" произошёл раскол внутри коллектива в связи с Месутом Озилом.
Немецкий плеймейкер остаётся самым высокооплачиваемым игроком клуба, получая 350 тысяч фунтов в неделю, однако Месут при этом не был зарегистрирован ни на один турнир в сезоне.
По информации The Telegraph, лидеры раздевалки "канониров" настаивают на возвращении Озила в состав. В январе у клуба будет возможность дозаявить игрока.
Часть раздевалки связывает нынешние неудачи команды с отсутствием Озила. Месут производит положительное впечатление на партнёров на тренировках и они недоумевают, почему немец не выступает за команду.
Напомним, контракт Озила с "Арсеналом" истекает в конце сезона.
Популярное сейчас
- Два шедевра и подвиг вратаря. Арсенал - Челси 3:1. Видео голов и обзор матча
- Палкин огласил детали сделки по продаже Зубкова
- Удаление Яремчука, планы на Зинченко, возрождение Арсенала. Главные новости за 26 декабря
- Эвертон проявляет интерес к Ярмоленко
- Сексуальная жена вратаря Динамо дразнит фанатов эффектными фото в Мексике. ФОТО
- Дайджест отпусков. Динамовцы в Мексике, горняки на Мальдивах. ФОТО