СМИ: Лидеры Арсенала настаивают на возвращении Озила в состав команды

В "Арсенале" произошёл раскол внутри коллектива в связи с Месутом Озилом.

Немецкий плеймейкер остаётся самым высокооплачиваемым игроком клуба, получая 350 тысяч фунтов в неделю, однако Месут при этом не был зарегистрирован ни на один турнир в сезоне.

По информации The Telegraph, лидеры раздевалки "канониров" настаивают на возвращении Озила в состав. В январе у клуба будет возможность дозаявить игрока.

Часть раздевалки связывает нынешние неудачи команды с отсутствием Озила. Месут производит положительное впечатление на партнёров на тренировках и они недоумевают, почему немец не выступает за команду.

Напомним, контракт Озила с "Арсеналом" истекает в конце сезона.