АПЛ. Саутгемптон и Вест Хэм играют вничью, Лидс уничтожает Вест Бромвич на его поле

АПЛ. 16-й тур

***

Хозяева выглядели активнее и вели игру, смелее атаковали, но и контратаки гостей сбивали настрой "святых". В матче сохранялся определенный баланс - как только одна из команд перехватывала инициативу, другая на контрвыпадах создавала опасные моменты. Впрочем, настоящих голевых моментов было не так уж и много.

В дебюте Ингз брал игру на себя, один раз даже забил, хоть и из офсайда. У лондонцев Бенрахма имел наиболее выгодный шанс забить. А также Райс и Алле заметно старались. Ярмоленко запомнился лишь несколькими офсайдами, еще дважды брал игру на себя, но не очень удачно. Еще и желтую карточку получил украинец. Довольно посредственный матч Андрея, как и у всей столичной команды.

Можно назвать эту ничью закономерной. Таким образом, и "Вест Хэм", и "Саутгемптон" остаются в первой десятке, правда, далеко от группы лидеров. Вряд ли в нынешнем сезоне эти команды будут ставить перед собой серьезные задачи. Однако и вылет из АПЛ им не грозит.

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)

Саутгемптон - Вест Хэм 0:0

Саутгемптон: 1. Маккарти, 2. Уолкер-Петерс, 3. Бертран, 5. Стивенс, 35. Беднарек, 6. Ромеу, 8. Уорд-Праус, 12. Дженепо, 9. Ингз, 10. Адамс, 32. Уолкотт.

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 15. Доусон, 21. Огбонна, 10. Лансини, 18. Форнальс, 24. Фредерикс, 28. Соучек, 41. Райс, 7. Ярмоленко, 22. Алле.

***

Стадион: Хоторнс (Вест Бромвич)

Вест Бромвич - Лидс Юнайтед 0:5

Голы: Сойерс 10 (авт.), Алиоски 31, Харрисон 37, Родриго 41, Рафинья 72

Вест Бромвич: 1. Джонстон, 2. Ферлонг, 3. Гиббс, 6. Аджайи, 27. О`Ши, 18. Галлахер, 10. Филлипс, 11. Диангана, 19. Сойерс, 7. Робинсон, 29. Ахирн-Грант.

Лидс: 1. Меслье, 2. Эйлинг, 10. Алиоски, 21. Стрейк, 15. Даллас, 22. Харрисон, 23. Филлипс, 43. Клих, 18. Рафинья, 9. Бамфорд, 20. Родриго.

***

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Бернли - Шеффилд Юнайтед 1:0

Голы: Ми 32

Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 3. Тейлор, 5. Тарковски, 6. Ми, 23. Питерс, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 10. Барнс, 12. Брэди, 9. Вуд.

Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 19. Робинсон, 22. Ампаду, 23. Осборн, 11. Муссе, 17. Макголдрик, 24. Брюстер.