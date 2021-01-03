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Ман Сити собирается наказать конкурента Зинченко за нарушение карантинных мер
Бенжамен Менди организовал новогоднюю вечеринку во время общенационального локдауна
"Манчестер Сити" проведет расследование в отношении защитника Бенжамена Менди после того, как он организовал новогоднюю вечеринку. Об этом сообщает журналист The Athletic Сэм Ли.
26-летний француз таким образом нарушил антикоронавирусный регламент.
В настоящий момент в "Манчестер Сити" пять зараженных COVID-19 в первой команде.
Напомним, перед Новым годом в Великобритании усилили локдаун на фоне распространения нового штамма вируса.
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