При участии Зинченко. Челси - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию обзор матча Челси - Манчестер Сити 17-го тура АПЛ, который завершился победой команды Гвардиолы 1:3. Счет открыли гости - Гюндоган пробил точным ударом в дальний угол ворот. Через три минуты отличился Фил Фоден, приняв передачу от Кевина Де Брюйне. На 33-й минуте «Сити» удалось забить третий гол. Де Брюйне добил мяч в сетку после того, как Стерлинг попал в штангу. Хозяева матча смогли забить единственный гол на второй добавленной минуте к основному времени матча - отличился Хадсон-Одои. После сегодняшней победы Манчестер Сити набрали 29 очков и вышли на пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего Ливерпуля на четыре балла. Челси опустился на восьмую позицию. Напомним, что в составе «Манчестер Сити» полный матч отыграл украинец - Александр Зинченко.

АПЛ. 17 тур

Челси - Манчестер Сити 1:3

Голы: Хадсон-Одои, 90 + 2 - Гюндоган, 18 Фоден, 21, где Брюйне, 34