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В сборной Англии он будет лучшим - Гвардиола об игре 20-ти летнего Фодена
Босс "Сити" гордится игрой полузащитника
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своим мнением по поводу игры Фила Фодена в матче против "Челси" (1:3).
"Я горжусь им. Фоден ни капли не потерял своей энергии. Он может играть на всех четырех позициях полузащитника. Он показал отличное выступление и забил и фантастический гол. Мы верим в него. Он умный и спокойный – в сборной Англии он будет лучшим игроком", - заявил Sky Sports Гвардиола.
В текущем сезоне 20-ти летний футболист сыграл 11 матчей, отличился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.
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