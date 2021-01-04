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В сборной Англии он будет лучшим - Гвардиола об игре 20-ти летнего Фодена

Англия
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Босс "Сити" гордится игрой полузащитника

В сборной Англии он будет лучшим - Гвардиола об игре 20-ти летнего Фодена
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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своим мнением по поводу игры Фила Фодена в матче против "Челси" (1:3).

"Я горжусь им. Фоден ни капли не потерял своей энергии. Он может играть на всех четырех позициях полузащитника. Он показал отличное выступление и забил и фантастический гол. Мы верим в него. Он умный и спокойный – в сборной Англии он будет лучшим игроком", - заявил Sky Sports Гвардиола.

В текущем сезоне 20-ти летний футболист сыграл 11 матчей, отличился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Фил Фоден
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