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Робертсон: Для победы в АПЛ в этот раз хватит около 80 очков

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Робертсон: Для победы в АПЛ в этот раз хватит около 80 очков
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Защитник "Ливерпуля" и сборной Шотландии Эндрю Робертсон предположил, сколько очков должна набрать его команда, чтобы защитить чемпионский титул.

"Я не хочу никого обидеть, но год или два назад мы бы обыграли "Вест Бромвич Альбион" и "Ньюкасл Юнайтед", а не сыграли с ними вничью. Если бы мы победили, то у нас уже мог образоваться небольшой отрыв от преследователей в турнирной таблице АПЛ. Тем не менее этот сезон уникален.

В гонке за чемпионство сейчас участвуют 7 или даже 8 команд. Конечно, у нас уже не будет 97 или 98 очков, как было в последних двух сезонах. Думаю, для победы в АПЛ в этот раз хватит около 80 очков, потому что все команды идут очень плотно и все отнимают друг у друга очки", — цитирует шотландца Sky Sports.

"Ливерпуль", сыграв 16 матчей, набрал 33 очка и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, лишь по дополнительным показателям опережая идущий вторым "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Ливерпуль Эндрю Робертсон
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