  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Пошли на уступки. В полуфиналах кубка английской лиги разрешили проводить пять замен
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пошли на уступки. В полуфиналах кубка английской лиги разрешили проводить пять замен

Англия
(1 голосов)

Уже неплохо

Пошли на уступки. В полуфиналах кубка английской лиги разрешили проводить пять замен
UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на очень большую загруженность, в АПЛ так и не решились вернуть пять замен. Однако, это не касается кубка английской лиги.

По данным пресс-службы турнира, в полуфинальных матчах, а также во время финала, команды смогут проводить по пять замен. Это касается, как основного времени, так и дополнительного.

Напомним, что в полуфиналах сыграют "Ман Сити", "МЮ", "Тоттенхэм" и "Брентфорд".

Читайте такжеДля привлечения максимального числа зрителей. Финал кубка английской лиги перенесен
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брентфорд Тоттенхэм (Лондон) Кубок Лиги Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...