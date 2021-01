Пошли на уступки. В полуфиналах кубка английской лиги разрешили проводить пять замен

Несмотря на очень большую загруженность, в АПЛ так и не решились вернуть пять замен. Однако, это не касается кубка английской лиги.

По данным пресс-службы турнира, в полуфинальных матчах, а также во время финала, команды смогут проводить по пять замен. Это касается, как основного времени, так и дополнительного.

The EFL has agreed to increase the number of substitutes permitted to be used in this season’s Carabao Cup Semi-Finals and Final.#EFL | #CarabaoCup https://t.co/oQXPQrjKc3