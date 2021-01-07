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Странник по имени Патрик: итальянец Кутроне досрочно расторгнул арендное соглашение с Фиорентиной

Англия
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Вернулся в АПЛ

Странник по имени Патрик: итальянец Кутроне досрочно расторгнул арендное соглашение с Фиорентиной
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Пресс-служба итальянской "Фиорентины" официально объявила о досрочном расторжении арендного соглашения с форвардом Патриком Кутроне. Он уже вернулся в "Вулверхэмптон" – права на игрока принадлежат "волкам".

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Напомним, Кутроне – воспитанник "Милана". Нападающий перешел в английский клуб за 22 миллиона евро. В январе прошлого года Кутроне переехал во Флоренцию – в стане "фиалок" он провел 34 поединка, забил 5 голов и оформил 3 ассиста.

Наверняка форвард призван заменить травмированного Рауля Хименеса – главного страйкера команды Нуну Эшпириту Санту. После столкновения с Давидом Луизом мексиканец получил перелом черепа.

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В статье: Вулверхэмптон Фиорентина (Флоренция) Патрик Кутроне
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