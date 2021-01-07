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Странник по имени Патрик: итальянец Кутроне досрочно расторгнул арендное соглашение с Фиорентиной
Вернулся в АПЛ
Пресс-служба итальянской "Фиорентины" официально объявила о досрочном расторжении арендного соглашения с форвардом Патриком Кутроне. Он уже вернулся в "Вулверхэмптон" – права на игрока принадлежат "волкам".
Напомним, Кутроне – воспитанник "Милана". Нападающий перешел в английский клуб за 22 миллиона евро. В январе прошлого года Кутроне переехал во Флоренцию – в стане "фиалок" он провел 34 поединка, забил 5 голов и оформил 3 ассиста.
Наверняка форвард призван заменить травмированного Рауля Хименеса – главного страйкера команды Нуну Эшпириту Санту. После столкновения с Давидом Луизом мексиканец получил перелом черепа.
Patrick Cutrone has been recalled from his loan at @ACFFiorentinaEN to join up with Nuno's squad for the remainder of the season.— Wolves (@Wolves) January 7, 2021
Welcome back, Patrick!
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