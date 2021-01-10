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Гвардиола: Агуэро абсолютно уникален

Англия
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Наставник пообещал выпустить Куна с первых минут сегодня

Гвардиола: Агуэро абсолютно уникален
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал выпустить набирающего форму нападающего Серхио Агуэро в стартовом составе на воскресный матч Кубка Англии против "Бирмингема".

Вернувшись в строй после травм колена и задней поверхности бедра, пока Агуэро отметился лишь пятью появлениями на замену. Однако состояние Серхио улучшается, и в воскресенье 32-летний аргентинец впервые с октября появится в старте, чему Гвардиола несказанно рад.

"Только я сам знаю, как сильно мне его не хватает. Только посмотрите, как много качеств он проявляет при игре в штрафной площади. Серхио уникален.

К сожалению, это была очень тяжелая травма, но важно, что его настрой исключителен — лучше чем, чем когда-либо прежде. Он важный для коллектива игрок, его невероятно любят здесь, и в последние 10-14 дней его колено очень хорошо реагировало на нагрузку. Это лучшая новость из возможных.

Он выйдет в стартовом составе, а там посмотрим, сколько минут он проведет. Если он сможет сыграть 90 минут, то было бы замечательно, 60 минут или 30 минут — тоже замечательно. Важнее качество сыгранных минут.

Будет замечательно, когда Серхио вернется в свою лучшую форму. Он сам так оптимистичен и говорит, что проведет хороший сезон и забьет много голов. Мы не хотим подвергать его давлению, но в большинстве матчей он нужен нам как нападающий", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.

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В статье: Хосеп Гвардиола Серхио Агуэро Манчестер Сити (Англия)
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