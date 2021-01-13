Анчелотти поджимает грандов. Вулверхэмптон - Эвертон 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором Вулверхэмптон принимал Эвертон. Счет был открыт уже на шестой минуте после классной комбинации ирисок, однако волки еще до перерыва отыгрались усилиями Невеша. Впрочем, во втором тайме Майкл Кин принес победу Эвертону, которая позволила команде Анчелотти вплотную приблизиться к Ливерпулю, идущему сейчас вторым в турнирной таблице.

Английская Премьер-лига. 18-й тур

Вулверхэмптон - Эвертон 1:2

Голы: Невеш 14 - Ивоби 6, Кин 77