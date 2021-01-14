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АПЛ. Тоттенхэм - Фулхэм 1:1. Моуриньо-Робин Гуд

Англия
(1 голосов)

"Шпоры" не удержали преимущество над "дачниками"

АПЛ. Тоттенхэм - Фулхэм 1:1. Моуриньо-Робин Гуд
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Английская Премьер Лига, 16-й тур

Тоттенхэм - Фулхэм 1:1

Голы: Харри Кейн 25 - Иван Кавалейру 74

Тоттенхэм: Льорис - Орье, Санчес, Дайер, Регилон - Винкс (Ламела 75), Хойбьерг - Сиссоко, Ндомбеле (Карлос 81), Сон - Кейн.

Фулхэм: Ареола - Айна, Андерсен, Адарабиойо - Тете (Лукман 67), Рид, Замбо, Робинсон - Лофтус-Чик (Онома 90+1) - Рид, Кавалейру (Камара 86).

Предупреждения: Хойбьерг 64 - Замбо 18, Андерсен 90+2.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Фулхэм (Лондон) АПЛ
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