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АПЛ. Вест Хэм минимально обыгрывает Бернли, Брайтон сильнее Лидса

Англия
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Малорезультативные получились матчи, но набранные очки сейчас важнее

АПЛ. Вест Хэм минимально обыгрывает Бернли, Брайтон сильнее Лидса
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АПЛ. 19-й тур

"Вест Хэм" доминировал в игре и выглядел активнее, чем "Бернли", хотя первый тайм прошел примерно в равной борьбе. Лондонцы забили быстрый гол - Антонио воспользовался своим шансом - "бордовые" желали отыграться. На 33-й минуте мяч даже побывал в воротах "молотобойцев", но после очевидного офсайда. У хозяев второй мяч мог забивать Огбонна, попав в штангу.

После перерыва подопечные Мойеса применили давнее правило, что лучшая оборона это атака, и стали более активно переходить центр поля. Снова появились шансы у Антонио, заметен был Боуэн, усилил игру Лансини. Свое время на поле получил и Ярмоленко, дважды опасно пробивал Андрей, хорошие были позиции, вот только забить не получилось.

Тем не менее, "Вест Хэм" заслуженно набирает три очка, и находится теперь на расстоянии всего одной победы от того, чтобы вернуться в первую пятерку. "Бернли" располагается критично близко к зоне вылета.

Олимпийский стадион (Лондон)
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир)

Вест Хэм - Бернли 1:0

Голы: Антонио 9

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл, 5. Цоуфал, 15. Доусон, 21. Огбонна, 18. Форнальс, 28. Соучек, 30. Антонио, 41. Райс, 9. Бенрахма (Лансини 68), 17. Боуэн (Ярмоленко 82).

Бернли: 1. Поуп, 2. Лоутон, 5. Тарковски, 6. Ми, 23. Питерс, 8. Браунхилл, 18. Вествуд, 7. Гудмундссон, 10. Барнс, 12. Брэди, 9. Вуд.

Предупреждения: Соучек 73, Огбонна 83 - Барнс 63

***

Как всегда "Лидс" много атаковал, давил на ворота соперника и создавал моменты, при этом реализация этих моментов оставляет желать лучшего. "Брайтон" грамотно оборонялся, почти не ошибался на своей половине поля, еще и повезло забить "чайкам" в начале встречи. Макаллистер выдал удобный пас и Мопе не имел права им не воспользоваться.

Команда Бьелсы нравится своей атакующей игрой и боевым настроем, но не всегда ей хватает опыта, чтобы дожимать соперника и набирать очки. Поэтому и находится по соседству с середняками. "Брайтон" же отчаянно борется за выживание и после этой победы отдаляется от зоны вылета.

Стадион: Элланд Роуд (Лидс)

Лидс - Брайтон 0:1

Голы: Мопе 17

Лидс: 13. Касилья, 2. Эйлинг, 6. Купер, 10. Алиоски, 21. Стрейк, 15. Даллас, 22. Харрисон, 43. Клих, 18. Рафинья, 9. Бамфорд, 20. Родриго.

Брайтон: 26. Санчес, 4. Уэбстер, 5. Данк, 34. Велтман, 3. Уайт, 33. Берн, 10. Макаллистер, 20. Марч, 13. Гросс, 9. Мопе, 11. Троссар.

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В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Бернли Лидс Юнайтед Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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