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Ман Сити выделит 200 млн на летнюю перестройку. В числе целей – преемник Ферны и левый бек
"Горожане" планирует перезапуск проекта
"Манчестер Сити" планирует провести внушительную трансферную кампанию по окончанию сезона, сообщает The Telegraph.
На новичков "горожане" готовы выделить 200 миллионов фунтов. Главная цель – найти долгосрочную замену многолетним лидерам команды Серхио Агуэро и Фернандиньо. Будущее Куна в клубе ещё остаётся под вопросом, в то время как экс-хавбек "Шахтёра" точно покинет "Этихад" летом.
Помимо форварда и опорника, "Сити" также планирует подписать нового левого защитника, что ставит под вопрос будущее Александра Зинченко в клубе.
При этом известно, что Гвардиола уже определился с приоритетными вариантами на позицию форварда. Рассматриваются кандидатуры Эрлинга Холанда ("Боруссия Д"), Ромелу Лукаку ("Интер") и Дарвина Нуньеса из "Бенфики".
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