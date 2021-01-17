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Ман Сити выделит 200 млн на летнюю перестройку. В числе целей – преемник Ферны и левый бек

Англия
(1 голосов)

"Горожане" планирует перезапуск проекта

Ман Сити выделит 200 млн на летнюю перестройку. В числе целей – преемник Ферны и левый бек
Новина українською

"Манчестер Сити" планирует провести внушительную трансферную кампанию по окончанию сезона, сообщает The Telegraph.

На новичков "горожане" готовы выделить 200 миллионов фунтов. Главная цель – найти долгосрочную замену многолетним лидерам команды Серхио Агуэро и Фернандиньо. Будущее Куна в клубе ещё остаётся под вопросом, в то время как экс-хавбек "Шахтёра" точно покинет "Этихад" летом.

Помимо форварда и опорника, "Сити" также планирует подписать нового левого защитника, что ставит под вопрос будущее Александра Зинченко в клубе.

При этом известно, что Гвардиола уже определился с приоритетными вариантами на позицию форварда. Рассматриваются кандидатуры Эрлинга Холанда ("Боруссия Д"), Ромелу Лукаку ("Интер") и Дарвина Нуньеса из "Бенфики".

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В статье: Фернандиньо Серхио Агуэро Ромелу Лукаку Манчестер Сити (Англия) Александр Зинченко Эрлинг Холанд Дарвин Нуньес
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Комментарии (1)
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royalstas (Вінниця)
17.01.2021 в 13:49
щось не то немає Супряги в списку)
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