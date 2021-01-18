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Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Шеффилд - Тоттенхэм, чемпионат Англии, 17 января 2021
Вашему вниманию видео обзор матча, в котором Тоттенхэм одержал победу над Шеффилд Юнайтед. Три заработанных балла позволили команде Моуриньо сократить до минимума отставание от Ливерпуля, который в этом туре сыграл вничью с МЮ. Шпоры пока пятые, но лидер первенства - МЮ - оторвался лишь на четыре очка.
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