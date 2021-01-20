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Когда-то мог оказаться в Барселоне. Виллиан Жозе сменит Ла Лигу на АПЛ
Лишь на время
Виллиан Жозе может оказаться в "Вулверхэмптоне". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
"Волки" готовы арендовать форварда на полгода из-за тяжелой травмы Рауля Хименеса. Ожидается, что опция выкупа будет прописана.
Wolverhampton have never made a proposal to Diego Costa - he’s not received anything from them. Wolves board have opened talks with Real Sociedad to sign Willian José, as per @serdeportivosgi.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2021
The deal would be on loan - clubs are negotiating on the value of the buy option. ????????
В текущем сезоне Жозе успел забить четыре гола в 20-ти играх. Зимой прошлого года он мог оказаься в "Барселоне".
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