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Когда-то мог оказаться в Барселоне. Виллиан Жозе сменит Ла Лигу на АПЛ

Англия
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Когда-то мог оказаться в Барселоне. Виллиан Жозе сменит Ла Лигу на АПЛ
UA-Футбол
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Виллиан Жозе может оказаться в "Вулверхэмптоне". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

"Волки" готовы арендовать форварда на полгода из-за тяжелой травмы Рауля Хименеса. Ожидается, что опция выкупа будет прописана.

В текущем сезоне Жозе успел забить четыре гола в 20-ти играх. Зимой прошлого года он мог оказаься в "Барселоне".

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Вулверхэмптон Виллиан Жозе
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