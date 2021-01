Когда-то мог оказаться в Барселоне. Виллиан Жозе сменит Ла Лигу на АПЛ

Виллиан Жозе может оказаться в "Вулверхэмптоне". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

"Волки" готовы арендовать форварда на полгода из-за тяжелой травмы Рауля Хименеса. Ожидается, что опция выкупа будет прописана.

Wolverhampton have never made a proposal to Diego Costa - he’s not received anything from them. Wolves board have opened talks with Real Sociedad to sign Willian José, as per @serdeportivosgi.



The deal would be on loan - clubs are negotiating on the value of the buy option. ????????