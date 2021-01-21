Руни уверен, что у МЮ есть шанс выиграть АПЛ

Экс-нападающий "МЮ" Уэйн Руни оценил шансы "дьяволов" выиграть АПЛ в этом сезоне.

"В последние годы "МЮ" не был готов к борьбе за титул, но теперь в команде есть несколько отличных игроков. Помог приход Бруну и Кавани. Теперь команда готова к борьбе за титул.

Несколько недель назад я говорил в клубном офисе, что "МЮ" может выиграть титул, и я до сих пор придерживаюсь этого мнения. В этом может решающую роль сыграть Погба, в последнее время он показывает свои лучшие качества", - заявил Руни.

После 19-ти туров "МЮ" лидирует в таблице АПЛ, но у "Ман Сити" есть игра в запасе.