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Руни уверен, что у МЮ есть шанс выиграть АПЛ
В этом сезоне шанс есть почти у всех
Экс-нападающий "МЮ" Уэйн Руни оценил шансы "дьяволов" выиграть АПЛ в этом сезоне.
"В последние годы "МЮ" не был готов к борьбе за титул, но теперь в команде есть несколько отличных игроков. Помог приход Бруну и Кавани. Теперь команда готова к борьбе за титул.
Несколько недель назад я говорил в клубном офисе, что "МЮ" может выиграть титул, и я до сих пор придерживаюсь этого мнения. В этом может решающую роль сыграть Погба, в последнее время он показывает свои лучшие качества", - заявил Руни.
После 19-ти туров "МЮ" лидирует в таблице АПЛ, но у "Ман Сити" есть игра в запасе.
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