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Клопп: Надеюсь, поражение от Бернли станет переломным моментом сезона

Англия
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Сегодня "мерсисайдцам" предстоит матч с МЮ

Клопп: Надеюсь, поражение от Бернли станет переломным моментом сезона
Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп надеется, что поражение 0:1 от "Бернли" станет переломным моментом для его команды.

"Поражение от "Бернли" было действительно низшей точкой, и иногда тебе нужна такая низшая точка, чтобы кардинально изменить положение вещей.

Если бы мы выиграли матч при плохой игре со счетом 1:0 или вроде того, весь мир сказал бы: "Ладно, это не тот футбол, в который они обычно играют, но они вернулись на правильный путь в плане результатов". Однако в долгосрочной перспективе это бы не помогло.

Когда ты добиваешься успеха, как это было с нами, дальше есть два возможных направления. Ты можешь сохранить свой уровень, что сложно, или чуть снизить его. В данный момент есть ощущение, что мы сильно снизили свой уровень, и это нужно изменить.

Мы готовы сражаться, мы готовы к битве. Я не сомневаюсь в этой группе игроков. Это великолепные люди с великолепным характером. Все они", — цитирует Клоппа The Guardian.

Сегодня "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Ливерпулем" в Кубке Англии. Матч начнётся в 19:00.

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В статье: Ливерпуль Манчестер Юнайтед
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