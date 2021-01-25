Гвардиола уверен, что один из центрбеков покинет Манчестер Сити по завершению сезона

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал будущее игрока "горожан" Эрика Гарсии. Напомним, в возвращении футболиста в Каталонию заинтересована "Барселона". Цитирует тренера команды Goal.com.

"Я почти уверен, что Эрик покинет команду по завершению сезона. А уйдет ли он уже сейчас, зависит от клубов. Давайте подождем до закрытия январского трансферного окна".

Напомним, 20-летний испанский центральный защитник сыграл 8 матчей во всех турнирах – в сезоне 2020/21 Гарсию преследуют травмы, также он переболел коронавирусом. Эрик присоединился к молодежке "Манчестер Сити" в 2017-м, до этого он 11 лет занимался в структуре "Барселоны".