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Гвардиола уверен, что один из центрбеков покинет Манчестер Сити по завершению сезона
Пеп на связи
Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал будущее игрока "горожан" Эрика Гарсии. Напомним, в возвращении футболиста в Каталонию заинтересована "Барселона". Цитирует тренера команды Goal.com.
"Я почти уверен, что Эрик покинет команду по завершению сезона. А уйдет ли он уже сейчас, зависит от клубов. Давайте подождем до закрытия январского трансферного окна".
Напомним, 20-летний испанский центральный защитник сыграл 8 матчей во всех турнирах – в сезоне 2020/21 Гарсию преследуют травмы, также он переболел коронавирусом. Эрик присоединился к молодежке "Манчестер Сити" в 2017-м, до этого он 11 лет занимался в структуре "Барселоны".
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