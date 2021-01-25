  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гвардиола уверен, что один из центрбеков покинет Манчестер Сити по завершению сезона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гвардиола уверен, что один из центрбеков покинет Манчестер Сити по завершению сезона

Англия
(1 голосов)

Пеп на связи

Гвардиола уверен, что один из центрбеков покинет Манчестер Сити по завершению сезона
Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал будущее игрока "горожан" Эрика Гарсии. Напомним, в возвращении футболиста в Каталонию заинтересована "Барселона". Цитирует тренера команды Goal.com.

"Я почти уверен, что Эрик покинет команду по завершению сезона. А уйдет ли он уже сейчас, зависит от клубов. Давайте подождем до закрытия январского трансферного окна".

Напомним, 20-летний испанский центральный защитник сыграл 8 матчей во всех турнирах – в сезоне 2020/21 Гарсию преследуют травмы, также он переболел коронавирусом. Эрик присоединился к молодежке "Манчестер Сити" в 2017-м, до этого он 11 лет занимался в структуре "Барселоны".

Читайте такжеГвардиола: Это было бы громкое поражение

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Хосеп Гвардиола Барселона Манчестер Сити Эрик Гарсия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...