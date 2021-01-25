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Челси в ближайшие время объявит о назначении экс-тренера Боруссии и ПСЖ
Томас не долго был без работы
Новым главным тренером "Челси" станет Томас Тухель, сообщает The Athletic. Ранее клуб объявил об отставке Фрэнка Лэмпарда.
По данным источника, тренер сейчас находится в Германии. Если его тест на коронавирус окажется отрицательным, он прибудет в Лондон в ближайшие 48 часов. В "Челси" работают над тем, чтобы тренер избежал обязательного карантина по прибытии. Ожидается, что о его назначении объявят завтра.
47-летний Томас Тухель известен по работе в "Майнце", дортмундской "Боруссии" и "ПСЖ". Из парижского клуба он был уволен в начале 2021-го года. Под его руководством ПСЖ дважды выиграл чемпионат Франции и дошел до финала Лиги Чемпионов. Добавим, что летом прошлого года "Челси" купил двух молодых звезд Бундеслиги - Кая Хаверца и Тимо Вернера, поэтому, по данным СМИ, в первую очередь рассматривает немецкоязычных специалистов.
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