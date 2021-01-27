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Моуриньо: Только один футболист сможет заменить ван Дейка - ван Дейк
И поспорить сложно
Уже завтра "Тоттенхэм" на своем поле примет "Ливерпуль". Наставник "шпор" Жозе Моуриньо рассказал, кто в составе "красных" может заменить травмированного Вирджила ван Дейка.
"Ван Дейка заменить невозможно. Заменить ван Дейка может лишь один футболист - ван Дейк, когда вернется на поле.
Однако, в команде есть несколько опытных игроков. Фабиньо, к примеру, может закрыть несколько позиций", - заявил португалец.
Отметим, что Вирджил вернется на поле только в следующем сезоне.
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