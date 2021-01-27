Моуриньо: Только один футболист сможет заменить ван Дейка - ван Дейк

Уже завтра "Тоттенхэм" на своем поле примет "Ливерпуль". Наставник "шпор" Жозе Моуриньо рассказал, кто в составе "красных" может заменить травмированного Вирджила ван Дейка.

"Ван Дейка заменить невозможно. Заменить ван Дейка может лишь один футболист - ван Дейк, когда вернется на поле.

Однако, в команде есть несколько опытных игроков. Фабиньо, к примеру, может закрыть несколько позиций", - заявил португалец.

Отметим, что Вирджил вернется на поле только в следующем сезоне.