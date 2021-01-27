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Моуриньо: Только один футболист сможет заменить ван Дейка - ван Дейк

Англия
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И поспорить сложно

Моуриньо: Только один футболист сможет заменить ван Дейка - ван Дейк
UA-Футбол
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Уже завтра "Тоттенхэм" на своем поле примет "Ливерпуль". Наставник "шпор" Жозе Моуриньо рассказал, кто в составе "красных" может заменить травмированного Вирджила ван Дейка.

"Ван Дейка заменить невозможно. Заменить ван Дейка может лишь один футболист - ван Дейк, когда вернется на поле.

Однако, в команде есть несколько опытных игроков. Фабиньо, к примеру, может закрыть несколько позиций", - заявил португалец.

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Отметим, что Вирджил вернется на поле только в следующем сезоне.

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В статье: Жозе Моуриньо Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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