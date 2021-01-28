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Ярмоленко - на выход? Вест Хэм согласовал переход вингера МЮ

Англия
(1 голосов)

Джесси Лингард пакует вещи

Ярмоленко - на выход? Вест Хэм согласовал переход вингера МЮ
Новина українською

Sky Sports информирует, что "Вест Хэм" договорился об аренде до конца сезона вингера Джесси Лингарда.

28-летний игрок почти не выступал за "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне, проиграв конкуренцию, и у него было много вариантов с арендами. В итоге он выбрал "Молотобойцев".

"Вест Хэму" полугодичное пребывание Лингарда обойдется в 3 млн фунтов. В эту сумму входит и платеж "МЮ", и зарплата футболисту.

Для Андрея Ярмоленко этот трансфер де-факто означает, что места на правом фланге атаки у него больше не будет. Остается либо уходить, либо навязывать конкуренцию Микейлу Антонио в центре нападения. К слову, именно там украинец и играл в последних матчах "Молотобойцев".

Лингард в своей карьере наиграл 210 матчей (33 гола) за "Манчестер Юнайтед" и 24 матча (4 гола) за сборную Англии. Его контракт с "Красными дьяволами" истечет через полтора года.

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В статье: Андрей Ярмоленко Джесси Лингард Манчестер Юнайтед Вест Хэм (Лондон)
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
28.01.2021 в 22:30
РЕАЛісти та УСІ ПРИТОМНІ ЦІНИТЕЛІ ФУТБОЛУ - перейдіть на статтю Мессі забив 15 голів фуфлоністи з шепетівським оленем влаштували путобучу.....
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