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Ярмоленко - на выход? Вест Хэм согласовал переход вингера МЮ
Джесси Лингард пакует вещи
Sky Sports информирует, что "Вест Хэм" договорился об аренде до конца сезона вингера Джесси Лингарда.
28-летний игрок почти не выступал за "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне, проиграв конкуренцию, и у него было много вариантов с арендами. В итоге он выбрал "Молотобойцев".
"Вест Хэму" полугодичное пребывание Лингарда обойдется в 3 млн фунтов. В эту сумму входит и платеж "МЮ", и зарплата футболисту.
Для Андрея Ярмоленко этот трансфер де-факто означает, что места на правом фланге атаки у него больше не будет. Остается либо уходить, либо навязывать конкуренцию Микейлу Антонио в центре нападения. К слову, именно там украинец и играл в последних матчах "Молотобойцев".
Лингард в своей карьере наиграл 210 матчей (33 гола) за "Манчестер Юнайтед" и 24 матча (4 гола) за сборную Англии. Его контракт с "Красными дьяволами" истечет через полтора года.
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