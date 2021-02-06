  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси планирует перехватить Алабу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси планирует перехватить Алабу

Англия
(1 голосов)

Тухель полностью поддерживает кандидатуру австрийца

Челси планирует перехватить Алабу
Новина українською

"Челси" надеется перехватить защитника "Баварии" Давида Алабу грядущим летом.

Ранее Bild сообщал об интересе главного тренера "синих" к Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг" и Никласу Зюле из "Баварии".

Однако The Guardian называет истинной целью Тухеля по укреплению центра обороны именно Алабу, чей контракт с чемпионами Бундеслиги истекает в конце сезона.

Утверждается, что Тухель является большим поклонником таланта Давида, и теперь "Челси" готов удовлетворить желание своего новоиспеченного рулевого, включившись в борьбу за 28-летнего игрока сборной Австрии.

При этом фаворитом в борьбе за Алабу остается "Реал", который еще в прошлом месяце предложил Давиду контракт, однако австриец не спешит с ответом, оставаясь открытым к различным вариантам.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...