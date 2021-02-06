Челси планирует перехватить Алабу

"Челси" надеется перехватить защитника "Баварии" Давида Алабу грядущим летом.

Ранее Bild сообщал об интересе главного тренера "синих" к Дайо Упамекано из "РБ Лейпциг" и Никласу Зюле из "Баварии".

Однако The Guardian называет истинной целью Тухеля по укреплению центра обороны именно Алабу, чей контракт с чемпионами Бундеслиги истекает в конце сезона.

Утверждается, что Тухель является большим поклонником таланта Давида, и теперь "Челси" готов удовлетворить желание своего новоиспеченного рулевого, включившись в борьбу за 28-летнего игрока сборной Австрии.

При этом фаворитом в борьбе за Алабу остается "Реал", который еще в прошлом месяце предложил Давиду контракт, однако австриец не спешит с ответом, оставаясь открытым к различным вариантам.