Погба получил мышечную травму в игре Эвертоном

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба получил мышечную травму в матче против "Эвертона" (3:3).

Субботний матч на "Олд Траффорд" был завершен для Погба еще в первом тайме. Поль получил травму, отдавая пас на Виктора Линделефа, сразу опустившись на газон и попросив о замене.

Теперь правое бедро 27-летнего француза должны осмотреть медики, и Сульшеру остается надеяться, что набравший отличную форму игрок не задержится в лазарете.