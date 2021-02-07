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Погба получил мышечную травму в игре Эвертоном

Англия
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Поль вылетел на неопределенный срок

Погба получил мышечную травму в игре Эвертоном
Новина українською

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба получил мышечную травму в матче против "Эвертона" (3:3).

Субботний матч на "Олд Траффорд" был завершен для Погба еще в первом тайме. Поль получил травму, отдавая пас на Виктора Линделефа, сразу опустившись на газон и попросив о замене.

Теперь правое бедро 27-летнего француза должны осмотреть медики, и Сульшеру остается надеяться, что набравший отличную форму игрок не задержится в лазарете.

"Похоже, это мышечная травма, его бедро. Мы обследуем его завтра и посмотрим, насколько все плохо. Надеюсь, не слишком. Он не мог продолжать игру, и на пришлось его заменить", — цитирует Сульшера The Independent.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед
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